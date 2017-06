Huntelaar terug bij Ajax: Kom hier niet om af te bouwen

Marc Overmars is opgetogen met de komst van Huntelaar. ,,Wij hebben al meerdere jaren interesse in hem'', geeft de Ajax-directeur toe. ,,Bertrand Traoré keert terug naar Chelsea en onze selectie heeft ook voor komend seizoen twee goede spitsen nodig. We halen een ervaren speler in huis die de club goed kent. Kasper Dolberg is onze eerste spits, maar ik weet zeker dat Klaas-Jan een belangrijke rol voor Ajax gaat vervullen, zowel binnen als buiten het veld.”



Na zijn eerste verblijf bij Ajax, vertrok Huntelaar in 2008 naar Real Madrid. Via AC Milan belandde Huntelaar in 2010 in Gelsenkirchen waar hij zeven jaar voor Schalke speelde. De goalgetter kwam eerder nog uit voor De Graafschap, AGOVV en sc Heerenveen. Hij begon zijn loopbaan bij PSV.



Huntelaar speelde tot dusver 76 interlands waarin hij 42 keer scoorde. Hij debuteerde op 15 januari 2006 voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-1). In 136 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers maakte hij 105 doelpunten. Huntelaar won in 2006 en 2007 met Ajax zowel de KNVB-beker als de Johan Cruijff Schaal.