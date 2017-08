Huntelaar wil passie en strijd zien bij Ajax

Ajax wist de wedstrijd echter pas te beslissen nadat Huntelaar na rust in het veld was gekomen als extra aanvaller. De ervaren spits stond tien minuten in het veld toen hij de 1-0 van Donny van de Beek voorbereidde. Een kwartier later besliste de eveneens ingevallen David Neres de wedstrijd.



,,Ik vond ons in de eerste helft te afwachtend spelen''', zei Huntelaar voor de camera van FOX Sports. ,,Misschien was iedereen nog erg teleurgesteld over het duel met Rosenborg. Maar je moet meteen laten zien dat je een wedstrijd wil winnen. Ook als het niet loopt moet je passie tonen en strijd er in gooien. Dat hebben we goed gedaan. We hebben gewonnen maar we hebben nog en lange weg te gaan."



Huntelaar baalde verder van het belabberde kunstgras in Venlo. ,,Mijn voeten waren meteen heel warm en de bal rolde niet. Als je een steekbal wilde geven, dan moest je echt schieten. Wat moet ik er verder over zeggen? Het woord is aan de KNVB."