Huub Stevens moet Roda JC in eredivisie houden

Yannis Anastasiou is ontslagen door Roda JC. De Limburgers hebben Huub Stevens toegevoegd aan de technische staf om de club in de eredivisie te houden. Stevens zal tegen MVV echter niet langs de lijn staan.

"De directie, Raad van Commissarissen en eigenaar Frits Schrouff hebben na intensief beraad en in overleg met Yannis Anastasiou besloten om in aanloop naar de laatste twee wedstrijden van dit seizoen voor een andere aanpak te kiezen," laat de club op haar website weten.

Roda JC speelt donderdag en zondag tegen MVV Maastricht in de play-offs om behoud van een plek in de eredivisie. De heenwedstrijd is donderdagavond in Maastricht, de return zondag in Kerkrade.



In de vorige ronde won Roda JC over twee duels nipt van Helmond Sport (1-1 en 1-0). Invaller Gyliano van Velzen schoot zijn ploeg in de absolute slotfase naar de volgende ronde. Al voor die wedstrijd gaf de spelersgroep bij het bestuur aan geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking met Anastasiou.

Beslissende confrontatie

Voor de beslissende confrontatie met MVV heeft de club er dus voor gekozen om afscheid te nemen van Anastasiou. Stevens gaat de technische staf in alle opzichten ondersteunen in de cruciale dagen die nu aanbreken. Tijdens de wedstrijden ligt de coaching langs het veld in handen van de huidige leden van de technische staf (Rick Plum, René Trost en Robert-Jan Zoetmulder). Stevens heeft kenbaar gemaakt niet op de bank plaats te nemen tijdens de wedstrijden.

Stevens eerder werkzaam bij Roda JC

Huub Stevens keert na 21 jaar terug dus terug bij Roda JC. De 63- jarige oefenmeester was tussen 1993 en 1996 succesvol trainer bij Roda JC. In het seizoen 1994/1995 loodste hij de club naar een tweede plek in de Eredivisie. Daarna was hij hoofdcoach bij Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Köln, PSV, Hamburger SV, Red Bull Salzburg, PAOK Saloniki, VFB Stuttgart en TSG Hoffenheim.

Anastasiou naar Kortrijk

Anastasiou was bezig aan zijn eerste seizoen bij Roda JC. Hij eindigde in de eredivisie op een zeventiende plaats, waardoor de Limburgers zich via de play-offs veilig moeten spelen. Anastasiou zou aan het einde van het seizoen sowieso vertrekken als trainer van Roda JC. De 44-jarige Griek ondertekende vorige maand een driejarig contract bij Kortrijk.

Anastasiou speelde tussen 2000 en 2004 voor Roda JC 114 competitieduels, waarin hij 48 keer tot scoren kwam. Halverwege het seizoen 2003-2004 stapte hij over naar Ajax.

Korotajev

Het is al het hele seizoen rumoerig rond Roda JC. De club kreeg in januari te maken met de komst van de Zwitserse investeerder Aleksei Korotajev, maar hij bleek een week later in Dubai te zijn opgepakt wegens een ongedekte cheque. Voormalig topspits Nicolas Anelka kwam in het kielzog van Korotajev mee naar Roda JC.