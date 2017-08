Huurling Tighadouini met rugnummer 34 aan de slag bij Twente

,,Ik heb veel zin om weer in Nederland te gaan spelen. Afgelopen jaar was het een goed seizoen bij Vitesse. We wonnen de KNVB-beker, maar ik weet van mijzelf dat ik nog beter kan. Dat wil ik dit jaar bij FC Twente laten zien'', aldus Tighadouini, die eerder ook een seizoen bij NAC Breda voetbalde. ,,Ik wist dat het een moeilijke zaak zou worden om aan spelen toe te komen bij Málaga. Ik heb hard doorgetraind en gewacht welke club er op mijn pad zou komen.''



FC Twente is blij met de komst van de éénvoudig Marokkaans international, die gaat spelen met het rugnummer (34) van Abdelhak Nouri. ,,Het is bekend dat we zoeken naar meer aanvallende stootkracht. Adnane is zo'n speler die ons voorin sterker kan maken'', zegt directeur Jan van Halst.