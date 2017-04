Hyballa duldt geen ervaren rot naast zich op bank

De clubleiding blijft achter de coach staan. ,,Wij kiezen voor Peter, want we vertrouwen op zijn werkwijze’’, geeft technisch manager Edwin de Kruijff aan. ,,We zien dat de energie er nog steeds is bij Peter en de spelersgroep, en ook de dynamiek onder elkaar die is er gewoon. Natuurlijk proberen we waar het kan te helpen, om er samen voor te zorgen dat we in de eredivisie blijven. Een van de opties was de technische staf uit te breiden. Maar als Peter daar geen goed gevoel bij heeft, dan werkt het averechts. Daarom hebben we besloten er een andere invulling aan te geven. Wat dat is, dat houden we intern.’’