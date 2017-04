Hyballa gelooft in NEC na 'oefenwedstrijd voor Ajax'

Wel zag hij dat het tegen Ajax een kansloze missie was. ,,Ajax was drie, vier klassen beter dan wij'', aldus Hyballa. ,,Het draaiboek was voor ons niet gunstig, met die snelle achterstand. Nadat we terugkwamen tot 1-3 had ik even het gevoel dat we misschien nog iets konden forceren. Maar dit was een oefenwedstrijd voor Ajax.''