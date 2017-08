'Iedereen hoopt dat Tom Boere de nieuwe Vincent Janssen wordt'

,,Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar Ajax is de te kloppen ploeg. In Amsterdam wordt het gebrek aan ervaring bij de trainer gemaskeerd door al dat talent. Bij PSV hebben te lang gedacht dat er met een paar wisselingen in de spelersgroep weer een frisse wind zou gaan waaien. Dat valt me toch tegen van iemand als Toon Gerbands, die boeken vol heeft geschreven, over het managen van allerlei processen. Als in voetbal de storm eenmaal is opgekomen, wordt het nooit meer rustig. Dan wordt er bij elke tegenslag meteen naar de bekritiseerde trainer gekeken en in zo'n klimaat kun je niet presteren. Het is naïef om te denken dat na twee maanden vakantie de wereld er opeens uitziet.’’



Ten Voorde is zo’n beetje dagelijks bezig met het volgen van FC Twente voor deze krant. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de Tukkers volgens hem een lastig seizoen tegemoet. ,,Met deze selectie verwacht ik niet veel van Twente. Als er de komende weken geen spelers beschikbaar komen die geschikt zijn voor Twente, verwacht ik een heel moeilijk jaar. Ze hebben met het verlies van Kamohelo Mokotjo, Mateusz Klich en Enes Ünal echt wel ingeleverd. Twente heeft in de voorbereiding zo’n 500 minuten niet gescoord. Met de selectie die zondag in de Kuip op het veld staat, wordt het billenknijpen in Enschede.”