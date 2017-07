'Ik heb zin om de Galgenwaard weer te vermaken'

Geen seconde heeft hij getwijfeld. Hét moment dat FC Utrecht belde, wist Anouar Kali het zeker: dit is wat ik wil. Want, zo zegt hij, ‘FC Utrecht is mijn nummer één’. ,,Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Het is mijn club, hier voetbal ik het liefste.’’



FC Utrecht is druk doende de selectie op peil te krijgen. Noodzakelijk omdat zomeraanwinst Simon Mankinok lang aan de kant staat en routinier Wout Brama voor het avontuur koos en de wijk nam naar Down Under. Met Kali kiest Utrecht voor een speler voor wie feitelijk het spelen met een ruit op het middenveld ooit ontworpen is door het trainersduo Jan Wouters/Robby Alflen. ,,Verdedigend stond het toen iets anders dan nu, maar het klopt dat ik vooral als nummer zes voetbalde. Die rol ligt me heel goed.’’



Dat Utrecht bij Kali uitkwam, verraste de speler zelf niet. ,,Ik heb altijd wel de mogelijkheid open gehouden dat ik terug zou keren. Ik woon nog in de stad en heb hier de mooiste jaren uit mijn loopbaan gehad. Ik heb zin weer sprankelend voetbal te spelen en stadion Galgenwaard te vermaken. Ik ben Utrecht natuurlijk vanaf de zijlijn blijven volgen – vaak zat ik in het stadion – en dan zie je dat er heel positieve ontwikkelingen gaande zijn. Er is een intelligente trainer. Als je ziet hoe hij de ploeg laat voetballen en spelers individueel beter maakt dan wil ik daar heel graag deel van uitmaken.’’