In de loopgraven of borst vooruit voor Oranje?

AD Sportwereld-columnist Willem van Hanegem is niet positief gestemd over de kansen van Oranje in het WK-kwalificatieduel met de Fransen. 'En een scherp Frankrijk, dat is normaal gesproken toch echt te sterk voor het huidige Nederlands elftal.

Door Willem van Hanegem

Of we donderdag in Saint-Denis met Oranje van Frankrijk kunnen winnen?

Ik hoop het, maar zou er eerlijk gezegd geen euro op durven zetten. In het verleden zag je vaak dat die Fransen een beetje de neiging hebben om iets te lichtzinnig om te gaan met bepaalde wedstrijden, maar nu ze vlak voor de zomer al hebben verloren van Zweden, denk ik niet dat ze ons donderdag zullen onderschatten.

Quote Bondscoach Dick Advocaat zal waarschijnlijk alles dichttimmeren en dan gokken op één geniaal moment van Arjen Robben. Willem van Hanegem En een scherp Frankrijk, dat is normaal gesproken toch echt te sterk voor het huidige Nederlands elftal. Bondscoach Dick Advocaat zal waarschijnlijk alles dichttimmeren en dan gokken op één geniaal moment van Arjen Robben. Ik hoorde hem deze week tijdens een persconferentie zeggen dat we vooral niet zo bang moeten zijn, de borst een keer vooruit moeten doen. Nou, dan ben ik benieuwd hoe we voor de dag willen komen. Inderdaad met de borst vooruit of weggedoken in de loopgraven.

Bij de huidige selectie zet ik hier en daar mijn vraagtekens.

Karim Rekik bij Hertha BSC en Nathan Aké bij Bournemouth zag ik kinderlijke fouten maken, waar je bij spelers als Mbappé, Griezmann, Giroud, of Lacazette niet mee aan hoeft te komen.

In deze groep mis ik weer Erik Pieters. Leg mij eens uit waarom hij nooit wordt geselecteerd, terwijl hij al jarenlang moeiteloos meedraait in de Premier League. En Leroy Fer met al zijn fysieke kracht, gewoon basisspeler bij Swansea, die had ook niet misstaan.

Bovendien moeten we het hebben van een bevlieging en dan had je best aan Eljero Elia of Ryan Babel kunnen denken. Die doen dingen op gevoel, op intuïtie.

Advocaat kiest juist weer voor Memphis Depay, die ons en vooral hem tegen Ivoorkust en Luxemburg zo teleurgesteld had. Nee, ik heb persoonlijk niets speciaals met Pieters, Fer, Elia en Babel, want dat roepen ze dan wel weer ergens aan tafel bij zo'n saai praatprogramma. Ik snap gewoon oprecht niet waarom ze er niet bij zijn gehaald voor deze allesbeslissende wedstrijd in Frankrijk.

Allesbeslissend was het ook voor Ajax in Noorwegen tegen Rosenborg.

Dat ging helaas mis en ja, toen gingen we weer naar Marcel Keizer wijzen. Want hij wisselde defensief en dat pakte verkeerd uit. Ik ben zelf misschien niet het juiste voorbeeld, want ik zou zelf nooit defensief wisselen. Maar zo gek was de gedachte van Keizer toch niet?

De 1-3 viel niet en toen besloot hij drie man in het centrum van de verdediging te posteren om de lange ballen te verwerken en als gevolg daarvan moest hij nu eenmaal een nieuwe rechtsback brengen. Nou, dat ging dus verkeerd. Maar doe nu niet opeens of Keizer met die gedachte achterlijk is.

Quote Dat hautaine van Feyenoord in de openingsfase, daar schrok ik van hoor. Dat bleef nu onbestraft. Rosenborg en Nice scoorden, waar bijvoorbeeld Olympique Lyon en Schalke vorig seizoen enorme kansen lieten liggen. Dat heet nou een dun lijntje. Peter Bosz is voor sommige mensen een genie en Keizer dus een prutser. Wat een onzin.



Feyenoord won met 5-0 van Willem II, maar dat hautaine in de openingsfase, daar schrok ik van hoor. Dat bleef nu onbestraft. Maar leg de lat nou verdorie iets hoger als kampioen, werk geconcentreerd toe naar die Champions League.