Jan de Jong nieuwe directeur Feyenoord

Zijn dit de elf die de klus moeten klaren?

9:06 Het Nederlands elftal staat vanavond in het Stade de France voor een loodzware opdracht. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat moet in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk de kansen op deelname aan het mondiale toernooi van volgend jaar in leven zien te houden. Bij een nederlaag in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, dreigt Oranje voor de tweede keer op rij een eindtoernooi te missen.