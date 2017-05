Je raadt nooit wie Van 't Schip als bondscoach wil

De allerslechtste voetballer bakt nu friet in Beneden-Leeuwen

20:55 BREDA/BENEDEN LEEUWEN - Dat er een biografie is van Dennis Bergkamp begrijpt iedereen. Een biografie van Cruijff is niet meer dan logisch. Maar een boek over Gerard den Haan, frietbakker in Beneden-Leeuwen? Die is er nu ook. De oud-NAC-speler staat bekend als 'slechtste voetballer van Nederland'.