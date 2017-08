Jones: Lekker om zo het seizoen te beginnen

,,Soms lukt het om een strafschop te stoppen. Als het lukt is dat heel fijn.'' Jones was pas zeker van de positie als eerste doelman bij de Rotterdammers, toen concurrent Kenneth Vermeer afgelopen week afhaakte met een peesblessure in zijn rechterhand. Jones werd vooraf aan het vorige seizoen door Feyenoord overgenomen van NEC toen Vermeer langdurig geblesseerd raakte.

Op de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om na het bestuderen van de videobeelden Vitesse alsnog een strafschop te geven in de tweede helft had Jones geen kritiek. ,,Als het de juiste beslissing is, is het alleen maar eerlijk.''