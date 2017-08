Jones ontbreekt op training Feyenoord door lichte blessure

Feyenoord is voorzichtig met Jones omdat keeper Kenneth Vermeer naar schatting twee maanden niet inzetbaar is wegens een peesblessure aan zijn rechterhand. De enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League liet doelman Warner Hahn deze zomer naar sc Heerenveen vertrekken.



Jones verwacht dat hij zondag het doel van zijn ploeg kan verdedigen in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente. Mocht dat toch niet lukken, dan zal trainer Giovanni van Bronckhorst waarschijnlijk een beroep doen op Justin Bijlow.