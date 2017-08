Jones toch twijfelgeval, terugslag voor Nieuwkoop

Jones ontbrak al drie trainingen op rij. Van Bronckhorst hoopt dat Jones morgen nog wel mee kan trainen, waarna hij een beslissing zal nemen wie zondagmiddag tegen FC Twente het doel van Feyenoord verdedigt. Kenneth Vermeer is vanwege een blessure opnieuw enkele maanden niet beschikbaar en dus zal Van Bronckhorst bij de eventuele kiezen voor Justin Bijlow. ,,We nemen geen risico. Bijlow is goed bezig, hij zou ook kunnen keepen. Of we na het afhaken van Vermeer en nu Jones toch denken aan het halen van een extra keeper? Nee, Jones is er niet lang uit."