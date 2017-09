Jong Ajax nieuwe koploper in Jupiler League na ruime zege op Jong PSV

Jong PSV krijgt geen poot aan de grond tegen Ajax-beloften

Werkelijk geen moment zat er vrijdagavond een tastbaar resultaat voor Jong PSV in, tijdens het duel met de collega-beloften uit Amsterdam. De 'beloftenbattle' eindigde in een voor PSV pijnlijke 0-3 nederlaag en daar was niets op af te dingen. Ajax was vrijwel het hele duel dominant en hield de Eindhovenaren makkelijk van het doel van Benjamin van Leer. Jong PSV, met onder anderen Adam Maher en keeper Eloy Room in de gelederen, stelde teleur.