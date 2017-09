Jong Oranje geeft het land weer een beetje kleur

Op de weg die moet eindigen op het Europees Kampioenschap van 2019 in Italië, boekte Jong Oranje vanavond een verdienstelijk resultaat. Het duel met Jong Engeland, grotendeels de ploeg die onlangs wereldkampioen werd bij de onder-20, eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Door Dennis van Bergen

En daarmee bezorgden de Nederlandse talenten de nationale voetbalwereld weer enige hoop, nadat het grote Nederlands Elftal een dag eerder met 4-0 werd weggevaagd door Frankrijk in de strijd om een WK-ticket.

Het was PSV’er Bart Ramselaar, die met een fraaie kopbal in de eerste helft voor de 1-1 zorgde op De Vijverberg, nadat Jong Engeland via Everton-aanvaller Dominic Calvert-Lewin op voorsprong was gekomen.

De uitslag was verdiend. Sterker: op basis van de hele wedstrijd had het elftal van bondscoach Art Langerer wel wat meer verdiend. Kansen voor onder anderen Steven Bergwijn en Frenkie de Jong vonden niet het doel.

De ploeg van Langerer speelde vol enthousiasme tegen de fysiek sterkere Engelsen. Leuk was het ook om Rick van Drongelen bezig te zien in het oranje shirt met rugnummer vier. De 18-jarige Zeeuw, onlangs overgestapt van Sparta naar HSV, maakte zijn debuut in het team van Langerer. Desondanks voetbalde alsof hij dit al jaren doet op het hoogste niveau. Vakkundig greep hij in wanneer gevaar loerde via Calvert-Lewin, opbouwend deed hij zijn werk en kenmerkend was ook zijn manier van leiding geven. Voortdurend weerklonk zijn stem door het mager gevulde stadion van De Graafschap.