Jørgensen helpt Feyenoord aan winst in laatste oefenduel

Anouk Hoogendijk: Nederland moet vanavond in topvorm zijn

12:27 De vrouwen van Oranje staan vanavond tegenover Zweden. Inzet is een plek in de halve finale. Volgens oud-international Anouk Hoogendijk is Zweden nog steeds een heel sterk team, maar heeft Nederland geluk: topfavoriet Duitsland werd ontlopen. Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.