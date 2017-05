Kaakchirurg in plaats van bekerfinale met Vitesse

Dubbel gevoel

Hij zag de zondag ontelbare foto’s van dolgelukkige collega's voorbij komen met de KNVB-beker. Dat bezorgde de projectleider van Vitesse Betrokken een dubbel gevoel. Wel kreeg hij veel beterschapsberichten. ,,Van FC Twente kreeg ik een bos bloemen, maar van die speler heb ik niets gehoord”, refereerde hij aan Richard Jenssen, de verdediger van Jong FC Twente die zaterdag tijdens het duel (4-1) in de tweede divisie in Hengelo met zijn knie hard tegen het gezicht van Janssen kwam. ,,Hij zal het niet bewust hebben gedaan, maar had zijn knie wel bijzonder hoog. Ik wist meteen dat het mis was. Niet dat het zoveel pijn deed, maar ik bloedde als een gek.”