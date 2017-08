Kanon boos op Vlaar: Hij is een acteur

Na een half uur kreeg Kanon een tweede gele kaart toen hij AZ-verdediger Ron Vlaar in het strafschopgebied vasthield. Kanon verliet huilend het veld en uitte in een tweet richting Vlaar zijn frustratie over die actie. ,,Ron Vlaar, je bent een acteur. Ik wacht op je bij de terugwedstrijd", plaatste de Ivoriaanse verdediger op Twitter.

Vlaar haalde zijn schouders op over het bericht van Kanon. ,,Daar kan ik niets mee’’, sprak de AZ-verdediger. ,,Het is niet echt mijn stijl. Wat een ander doet, moet diegene zelf weten. Ik kan daar eigenlijk alleen maar om lachen. Bovendien geeft hij zelf de aanleiding, ik heb hier geen schuld aan."

De tweet is inmiddels verwijderd van het account van Kanon, op aandringen van de club. ,,Ik heb in mijn beste Frans meteen gezegd dat hij dat bericht moest verwijderen", aldus trainer Fons Groenendijk. ,,Dat is ook gebeurd. Je moet er ook niet te zwaar aan te tillen. Het is niet goed en dat gaan we intern bespreken."