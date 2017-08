Kanon krijgt goedkeuring voor vijfjarig contract bij ADO

Manager voetbalzaken Jeffrey van As is content met het aanblijven van Kanon. ,,Iedereen binnen de club is blij dat we hem hebben kunnen behouden. Hij speelt graag voor ADO Den Haag en dat heeft hij de afgelopen weken ook laten zien door zijn positieve houding bij de trainingen en Open Dag.’’

Ook trainer Fons Groenendijk is opgelucht dat het na weken onzekerheid gelukt is om de linksbenige verdediger te binden. ,,Ik ben blij dat de deal eindelijk rond is. Wilfried is voor het team heel erg belangrijk. Dat heeft hij de laatste maanden van het afgelopen seizoen wel bewezen. Mede door zijn spel hebben we een mooie eindsprint ingezet met als resultaat de elfde plek.’’