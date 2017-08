Kashia: Vitesse heeft alleen maar echte winnaars

Vitesse begint zaterdag thuis tegen NAC. ,,Ik weet 100 procent zeker dat we een beter team hebben dan vorig jaar”, zei Kashia. ,,We zijn dynamischer, hebben alleen maar echte winnaars. Dat heeft vooral met mentaliteit te maken. Je ziet het aan de scherpte. Zelfs op de training is het niet makkelijk om een duel te winnen. Ik houd daarvan.”



De Georgiër stelde daarom vast dat Vitesse op de goede weg is. ,,Iedere speler heeft te maken met een zware concurrentiestrijd. Ook ik. Matt Miazga en Maikel van der Werff zitten nu op de bank, maar zijn gewoon goede verdedigers.”



De aanvoerder staat voor zijn achtste seizoen bij Vitesse. De Supercup was zijn 250ste wedstrijd in Arnhemse dienst. Kashia is dicht bij de top 5 van spelers met de meeste duels voor de club. Raimond van der Gouw is de nummer 5 op die lijst met 258 duels.