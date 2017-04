Kashia wil de flop tegen Feyenoord heel snel vergeten

Door Lex Lammers



,,We waren onherkenbaar”, zegt Kashia over de wedstrijd van gistermiddag. ,,Feyenoord was beter, maar wij waren slecht. En dan helemaal die eerste helft. Die leek nergens op. De trainer heeft wel het een en ander gezegd. In de rust al. Hij was echt heel erg boos. Ik kan er niet te veel van zeggen, maar de boodschap was helder.”



Excuses zijn er niet, zegt de captain van de Arnhemse club. ,,We mogen de bekerfinale niet als uitvlucht gebruiken. We speelden gewoon slecht. Ik was afgelopen week fanatiek. Ik wilde dat we het goed zouden doen. Maar als team deden we het helemaal niet goed. Het was slordig. Traag. Feyenoord speelde in een hoger tempo, won de duels en verdiende in alles te winnen.”

Bekerfinale

En dat is dan ook alles, zegt Kashia. Niemand bij Vitesse moet nu in teleurstelling blijven hangen. ,,We staan voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, weet de aanvoerder uit Georgië. ,,Misschien wel voor het leven. Dus we moeten niet meer achterom gaan kijken. Het is trainen en meteen alles richten op de volgende wedstrijd. We hebben een hele week voor AZ.”

,,Natuurlijk hebben wij de wedstrijd niet weggegeven. We stonden er gewoon niet. Ik ga er geen zaken bij halen. Dat we niet scherp waren vanwege de bekerfinale. Of dat we geen kaarten wilden pakken. Dat is onzin. Als je een bal slecht inspeelt, word je daar niet vrolijk van. Niemand is na zo’n wedstrijd vrolijk.”

Keuzes