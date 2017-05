Kassa rinkelt bij Ajax na bereiken Europa League-finale

El Ahmadi: 'Spanning? We waren juist te ontspannen'

13:02 Karim El Ahmadi is het niet eens met de analyse dat Feyenoord stijf stond van de spanning vorige week op Woudestein tegen Excelsior. Dat vrijwel alles bij de koploper mislukte, is volgens de middenvelder een feit. ,,Maar ik had juist meer het idee dat het iets te ontspannen was bij ons’’, zegt El Ahmadi.