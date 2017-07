Keeper FC Eindhoven donderdag geopereerd

Klaassen: Geen zin in oefenduel na slecht nieuws over Nouri

0:50 Davy Klaassen (24) is met Everton terug op Nederlandse bodem. Vandaag speelde de ex-Ajacied een oefenduel in De Lutte tegen FC Twente (0-3 zege). Vorige week donderdag had Klaassen moeite om in Tanzania tegen het Keniaanse Gor Mahia te spelen. Dat had alles te maken met het slechte nieuws voor ex-ploeggenoot Abdelhak Nouri.