Keiharde les in alle facetten van het topvoetbal

1. Zat er snelheid en variatie in het aanvalsspel van Oranje?

Welk aanvalsspel? Dat was zeker in de eerste helft de vraag. Wat Oranje opbouwend/aanvallend liet zien, was nog machtelozer dan in maart 2014 (toen werd het in Parijs 2-0 voor de Fransen). Destijds kon er nog worden gewezen op de lichtheid van de voorhoede, waarin die avond de 'groentjes' Jean-Paul Boëtius en Quincy Promes debuteerden. Maar nu stonden er geen debutanten voorin, noch op het middenveld. De rol van Arjen Robben wekte verbazing en onbegrip. Waarom speelde hij al niet meteen vanaf het begin centraler, in een rol zonder verdedigende taken? De aanvaller op wie vooraf alle hoop was gevestigd, stond nu eerst een uur geïsoleerd op rechts.