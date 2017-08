Keizer moet met Ajax opnieuw klap verwerken: 'Die eerste was veel zwaarder'

De mooiste foto's van een emotionele Ajax-avond

23:18 Ajax is uitgeschakeld in de Champions League, door in eigen huis met 2-2 gelijk te spelen Nice. Dat was na de 1-1 van vorige week in Frankrijk niet genoeg. Bekijk hier de mooiste foto's van het mooie, maar ook beladen duel, dat voor een groot deel in het teken stond van Abdelhak 'Appie' Nouri.