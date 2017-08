Keizer verwacht versterkingen: Vertrouw erop dat er nog wat gebeurt

Trainer Marcel Keizer vertrouwt erop dat Ajax volgende week tijdens de return tegen Rosenborg alsnog een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League kan afdwingen.

,,Het is ons weer niet gelukt om te winnen en dat is heel vervelend'', zei Keizer donderdag na de verloren thuiswedstrijd in de play-offs (0-1). ,,Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds geloof heb voor de uitwedstrijd.''

De nieuwe hoofdtrainer van Ajax had zijn ploeg voldoende kansen zien krijgen om te scoren. ,,Niet elke bal kan natuurlijk raak zijn, maar op dit niveau moet je er wel één of twee inschieten als je vier, vijf kansen krijgt. We hikken elke keer maar tegen die goal aan.''

Versterking

Ajax werd eerder al door Nice uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. De Amsterdammers begonnen de competitie zaterdag met een nederlaag bij Heracles Almelo (2-1). Keizer hoopt op versterking van zijn krappe selectie. ,,Ik vertrouw erop dat er de komende twee weken nog wat gebeurt. Maar als trainer van Ajax moet je winnen, welke selectie er ook staat.''

Keizer wilde niet van een crisis weten na vier duels zonder zege. ,,Maar dat mogen jullie wel doen'', zei hij na afloop in de perszaal. ,,Het gaat echt om de doelpunten. Tegen Lyon-thuis hadden we het vorig jaar erg moeilijk, maar na die eerste treffer kwam er wat los. Dat had nu ook kunnen gebeuren.''

Dolberg

Het helpt niet mee dat Kasper Dolberg, de beoogde topscorer, nog niet in vorm is. ,,Maar dat kan'', zei Keizer. ,,Die jongen is negentien jaar. We gaan gewoon weer met hem aan de gang dat hij zijn niveau haalt.''

Zondag staat voor Ajax de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op het menu. Vorig seizoen liet de recordkampioen een gevoelige steek vallen tegen deze ploeg, in Groningen werd met 1-1 gelijkgespeeld. In de Arena won Ajax wel, met 2-0.