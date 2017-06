Keizer: Vol trots zet ik mijn handtekening onder het nieuwe contract

Spelers Achilles'29 eisen salaris via aangetekende brief

16 juni De spelers van Achilles’29, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Jupiler League, eisen hun salaris. De selectie heeft via vakbond VVCS een aangetekende brief gestuurd waarin de Groesbeekse voetbalclub wordt gesommeerd om voor maandagmiddag het geld over te maken.