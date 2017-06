Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax

Promes: Ik wist dat de doelpunten en assists ook bij Oranje zouden komen

31 mei Quincy Promes vertelde afgelopen week dat het een 'dingetje' begint te worden dat hij zijn beste voetbal voor Spartak Moskou bewaart. Daarom was de Amsterdammer extra blij dat hij met een doelpunt en een assist op de treffer van Vincent Janssen een groot aandeel had in de oefenzege op Marokko (2-1).