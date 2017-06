Klaassen: Ajax verlaten is emotioneel, maar dit voelt goed

Steeds zei hij de afgelopen jaren nog niet klaar te zijn voor een stap naar het buitenland. Maar nu is dat gevoel er wel. ,,Meer weerstand, nieuwe tegenstanders. Andere stadions. Ja, toen ik vorige week bij het Oranje vertrok, kreeg ik het gevoel: nu is de tijd rijp. En dan is Engeland voor mij het mooiste voetballand. De traditionele clubs, de stadions. Dat hoef je niemand uit te leggen denk ik.’’



Klaassen gaat eerst op vakantie en vertrekt dan met zijn vriendin naar Liverpool. Eerst in een hotel en dan snel op zoek naar een eigen plek. ,,Want ik wil me snel thuis voelen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Voor het eerst naar een nieuwe club. Ik ga Ajax missen, maar het zal altijd mijn club blijven.’’