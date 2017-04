Klaassen: We moeten Schalke op zelfde manier aanpakken

,,Weer volle bak druk zetten zoals we dat thuis tegen hen ook gedaan hebben’’, zegt de aanvoerder van Ajax. ,,Je bent misschien geneigd om achteruit te lopen omdat we met een voorsprong beginnen. Maar dat moeten we juist niet doen. De aanvallende manier van spelen heeft ons de laatste weken veel gebracht. Dat moeten we weer opbrengen. Dan geloof ik heilig in een goed resultaat.’’



Klaassen oogde ook gisteravond tijdens de afsluitende training weer ontspannen. ,,Goede resultaten hebben altijd invloed op de sfeer. Laten we dus maar zorgen dat die zo blijft.’’ Bij Ajax is het nog de vraag wie vanavond in de spits staat. Bertrand Traoré, de laatste weken in prima vorm, of de van een blessure teruggekeerde Kasper Dolberg.



Klaassen: ,,Het maakt mij echt niet uit. Het mooie is dat je ze allebei zonder problemen op kunt stellen. Afgelopen weekend tegen Heerenveen kreeg ‘Bertje’ (Traoré) rust en doet Kasper wat hij moet doen. Ze kunnen allebei zo geweldig kort wegdraaien bij hun tegenstander en zodoende altijd iets creëren. Heerlijk om dat soort gasten in je elftal te hebben.’’