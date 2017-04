KNVB herkent zich niet in uitspraken Ten Cate

,,Die baan is mij maandagavond toegezegd'', zegt de Amsterdammer vandaag in De Telegraaf. ,,Maar ik heb besloten dat niet te doen.''



Volgens Ten Cate staat nog niet de hele KNVB achter zijn benoeming. ,,En als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, is dat essentieel, anders wordt het geen succes.''



,,De KNVB herkent zich niet in de publiciteit van vanochtend rond de vacature voor de bondscoach'', reageert een woordvoerder van de KNVB. ,,Maar we reageren verder niet.''



Technisch directeur Hans van Breukelen sprak zaterdag in Abu Dhabi uitvoerig met Ten Cate, die daar trainer van Al-Jazira is. De oud-doelman reisde vervolgens naar Istanboel voor een onderhoud met Dick Advocaat, die daar Fenerbahçe onder zijn hoede heeft. Van Breukelen vertelde dat hij waarschijnlijk eind deze week duidelijkheid zou scheppen over de nieuwe bondscoach.



Ten Cate beweert dat Van Breukelen hem maandagavond de functie al heeft toegezegd. Een dag later zou de technisch directeur hem opnieuw hebben gebeld om te vertellen dat de KNVB toch meer bedenktijd nodig heeft. Dat was voor Ten Cate reden om zich terug te trekken.



Als de oud-trainer van onder meer Ajax en Chelsea de waarheid spreekt, dan lijkt het er op dat Van Breukelen is teruggefloten door de directie van de KNVB of dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. Dick Advocaat wil vooralsnog niet reageren op zijn gesprekken met de KNVB. De 69-jarige Hagenaar zit vanavond op de bank als zijn ploeg tegen Istanbul Basaksehir speelt in de halve finale van de Turkse beker.