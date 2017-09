KNVB krijgt IOC-award voor sociaal werk

KNVB-voorzitter Michael van Praag ontving in de rust van Nederland-Bulgarije de zogeheten Sport Beyond Borders Award uit handen van André Bolhuis, de voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. ,,Dit is een extra stimulans om hier de komende jaren mee door te gaan'', zei Van Praag. ,,Voetbal is voor iedereen.''



Volgens Bolhuis ziet het IOC de Nederlandse voetbalbond als voorloper op dat gebied. ,,De KNVB spant zich met zijn verenigingen enorm in om iedereen welkom te heten. Ongeacht religie, huidskleur of seksuele geaardheid. Helaas is dat nog niet overal het geval. Het prachtige werk van de KNVB is het IOC niet ontgaan en daarom mag ik deze award aanbieden.''