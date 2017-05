KNVB loopt blauwtje bij PSV-baas Gerbrands

Door Rik Elfrink



Sinds het vertrek van Bert van Oostveen heeft de bond in de persoon van Jean Paul Decossaux een interim-leider. Gerbrands wil niet naar Zeist, maar neemt wel zitting in de sollicitatiecommissie die zoekt naar een nieuw boegbeeld voor de voetbalbond. Dat laatste impliceert al dat hij het zelf niet wil worden.



De PSV-voorman bevestigt na vragen van deze krant de interesse vanuit Zeist. ,,Ik heb me gecommitteerd aan PSV en iedereen die mij kent, weet dat er bij mij dan geen enkele drang is om überhaupt maar aan iets anders te gaan denken. Ik heb geen moment getwijfeld en vind ook niet dat er een groter belang is dat een andere keuze zou rechtvaardigen. Momenteel ben ik alleen bezig met PSV en zet ik me volledig in voor de club. Wel denk en help ik graag mee om een geschikte kandidaat voor de KNVB te vinden."



Dat de KNVB-commissarissen bij Gerbrands uitkwamen, mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd. Acht maanden geleden stapte de PSV-baas op als commissaris bij de Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie van eredivisieclubs. Gerbrands wilde naar verluidt met voormalig Philips- en KPMG-topman Jan Hommen als leider een nieuwe raad van commissarissen bij de KNVB installeren. Dat voorstel werd na overleg achter de rug van de PSV-directeur om getorpedeerd, waarna Gerbrands zijn conclusies trok.



Eerder werd al duidelijk dat de raad van commissarissen van de KNVB de voorheen naar voren geschoven Gijs de Jong uit Asten niet zal aanstellen als algemeen directeur van de voetbalbond.