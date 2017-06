KNVB reageert op 'No era penal'-Mexicaan: Succes vanavond tegen Duitsland

De KNVB stuurde Mercado kort na zijn 'jubileumtweet' een reactie. 'Era penal', vertaald: 'Het was wel een penalty'. Daarna volgde een succeswens voor vanavond, wanneer Mexico het in de halve finale van de Confederations Cup opneemt tegen Duitsland. In 2015 stuurde KNVB ook al eens een felicitatie naar Mercado, toen Mexico de Gold Cup won, waardoor het land nu aanwezig is op de Confederations Cup.

ElPulpoMOr on Twitter 3 años, @KNVB @FIFAcom @miseleccionmx @ArjenRobben no era penal.

KNVB on Twitter @Josesomor26 @FIFAcom @miseleccionmx @ArjenRobben Era penal!

Geschiedenis

Vandaag drie jaar geleden won het Nederlands elftal in de achtste finales van het WK 2014 met 2-1 van Mexico. Kort voor tijd keek Oranje nog tegen een achterstand aan, maar Wesley Sneijder bracht Nederland in de 88ste minuut met een verwoestende uithaal op 1-1. Zes minuten later, diep in blessuretijd, trok Oranje de wedstrijd zelfs helemaal naar zich toe. Oranje-captain Arjen Robben dook in het strafschopgebied over het uitgestoken been van de Mexicaanse aanvoerder Rafael Marquez. De Portugese scheidsrechter Pedro Proença twijfelde niet en wees direct naar de stip. Invaller Klaas-Jan Huntelaar, ook al goed voor de assists bij de 1-1, liep naar Robben toe en vraag om de bal. Hij legde de bal op de penaltystip en schoot feilloos binnen: 2-1. Nederland ging naar de kwartfinale van het WK, waarin Costa Rica na een zinderende strafschoppenserie werd verslagen.

Vice Sports publiceerde vandaag een interview met de 23-jarige José Luis Mercado, waarin de Mexicaanse student zijn verhaal deed over de toegekende penalty en zijn tweets van de afgelopen drie jaar. ,,Ik vertrouw er elke dag op dat ik er even aan denk om de penalty aan te kaarten. Meestal doe ik het na mijn ontbijt. Ik ben het in de afgelopen drie jaar misschien vijf keer vergeten, maar dan doe ik het de volgende dag gewoon twee keer." De teller kwam vandaag op 1.095 tweets met dezelfde tekst: 'No era penal'. Vertaald naar het Nederlands: 'Het was geen penalty'.

'Robben een geweldige speler'

Mercado heeft zeker geen hekel aan Robben. ,,Nee man, ik vind hem een geweldige speler en ik hou teveel van voetbal om niet van geweldige spelers als Robben te kunnen genieten. Maar ik denk wel dat Robben een probleem heeft. Hij probeert te vaak vals te spelen in het strafschopgebied van de tegenstander. Het is beter voor iedereen als hij daarmee kapt."

Mercado hoopt dat Mexico volgend jaar op het WK in Rusland revanche kan nemen op Oranje. ,,Mijn grootste wens is dat Nederland zich voor het aankomende WK plaatst en dat ze dan tegen Mexico loten. Dan kunnen we eindelijk onze revanche krijgen. Nederland heeft nu niet zijn beste tijd als voetballand, maar ik hoop echt dat ze het halen, anders kunnen we ze niet pakken.

Volledig scherm © Pim Ras