KNVB wil test met vierde wissel in de beker

Onmisbare schakel Helemaal gelukkig in de Galgenwaard

12:27 Yassin Ayoub (23) is nu een belangrijke meneer bij FC Utrecht. De multifunctionele middenvelder is een onmisbare schakel geworden in Stadion Galgenwaard. Maar hoe lang kan FC Utrecht nog van hem genieten? ,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt een volgende stap te willen zetten, maar alleen als de club en ik er beter van worden. Het mag ook niet ten koste gaan van mijn carrière."