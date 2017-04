Kongolo maakt rentree bij Jong Feyenoord

KNVB straft Fortuna met zes punten in mindering

17:49 Fortuna Sittard heeft vandaag zes winstpunten in mindering gekregen. De Limburgse club, uitkomend in de Jupiler League, heeft in november 2016 voor de derde en vierde keer niet tijdig voldaan aan financiële doelstellingen uit een plan van aanpak dat gericht is op financieel herstel.