Koolwijk en Niemeijer uitblinkers, hoge cijfers bij PEC

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Go Ahead Eagles definitief degradeerde, speelde PEC Zwolle zich op knappe wijze veilig.

Ondanks een vroege rode kaart voor Ouasim Bouy, glipten de Zwollenaren onder aanvoering van het kwartet Bram van Polen, Dirk Marcellis, Danny Holla en Queensy Menig langs sc Heerenveen (2-1). Het viertal kreeg van ons een acht. Dat kregen ook Excelsior-middenvelder Ryan Koolwijk, voor zijn uitstekende optreden in het duel met Feyenoord, en Heracles-uitblinker Reuven Niemeijer. Bekijk hieronder alle cijfers.

Excelsior – Feyenoord 3-0

Excelsior: Hahn 6; Karami 7, Mattheij 7, De Wijs 6,5 (51. Drost 6,5), Massop 7,5; Fortes 7, Koolwijk 8 (69. Bruins -), Fredy 7,5; Elbers 6,5 (89. Hadouir -), Van Duinen 7, Hasselbaink 7,5.

Feyenoord: Jones 5; Karsdorp 6 (82. Nieuwkoop -), Botteghin 5,5, Van der Heijden 5, Kongolo 6; Toornstra 5, El Ahmadi 6, Vilhena 6; Berghuis 5 (64. Kuijt -), Jorgensen 5, Elia 5.

Arbiter: Blom 6,5

Man van de wedstrijd: Van plan om mee te werken aan een kampioensfeestje voor Feyenoord was Ryan Koolwijk vanmiddag zeker niet. De captain van Excelsior haalde de angel uit het spel van de koploper en bekroonde zijn sterke wedstrijd bovendien met een prachtige rake vrije trap.

Volledig scherm Ryan Koolwijk (midden) heeft de 3-0 gemaakt tegen Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

Ajax – Go Ahead Eagles 4-0

Ajax: Onana 6; Veltman 6,5, Westermann 6,5, Riedewald 6,5, Viergever 6,5; Klaassen 6,5 (46. De Jong 7), Van de Beek 7, Nouri 6,5; Neres 7,5, Dolberg 7 (63. Cassierra -), Kluivert 6,5.

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 5,5; Suk 6, Fischer 6, Schenk 6, Locigno 5,5; Chirivella 6, Crowley 6,5, Ritzmaier 4,5; Antonia 6 (89. Nieveld -), Hendriks 4,5 (58. Duits 5,5), Manu 5,5 (86. Maatsen -).

Arbiter: Van Boekel 6

Man van de wedstrijd: David Neres was bij vlagen onnavolgbaar voor de defensie van Go Ahead Eagles. Scoren deed hij voor het eerst niet terwijl hij een basisplek kreeg, maar met zijn assist op Kasper Dolberg bewees de Braziliaan wel weer zijn waarde voor de Amsterdammers.

Volledig scherm David Neres. © ANP Pro Shots

FC Groningen – PSV 1-1

FC Groningen: Padt 7, Hiariej 6,5, Memisevic 6, Van Nieff 5,5 (33, Reijnen 6),Davidson 6; Drost 5,5 (46. Tibbling 6), Bacuna 6, Jenssen 6,5; Linssen 6, Mahi 7, Idrissi 6 (67. Sörloth -).

PSV: Zoet 6, Arias 5,5, Isimat 5, Moreno 5,5, Willems 4 (46. Hendrix 7); Pröpper 5, Guardado 5,5, Van Ginkel 5,5; Bergwijn 5,5 (83. Pereiro -), Luuk de Jong 5, Locadia 5,5 (45. Lammers 7).

Arbiter: Higler 5

Man van de wedstrijd: Mimoun Mahi was tegen PSV alweer voor zijn vijfde wedstrijd op rij trefzeker. Hij werd daarmee de eerste speler die dat dit seizoen presteerde. Op een clubrecord moet hij nog wel even wachten: dat is nu nog in handen van Peter Houtman, die in 1981 in zeven opeenvolgende eredivisieduels voor FC Groningen scoorde.

Volledig scherm Mimoun Mahi. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Vitesse 1-0

FC Utrecht: Jensen 6,5, Klaiber 6, Leeuwin 5,5, Janssen 6,5, Hardeveld 6 (60. Braafheid 6), Brama 5,5, Ayoub 6,5, Amrabat 6,5, Labyad 5,5, Haller 5,5, Kerk 5,5 (60. Zivkovic 5,5).

Vitesse: Room 6; Diks 5, Kashia 6,5, Miazga 6,5, Kruiswijk 6; Nakamba 6, Foor 6, Baker 5; Rashica 6,5, Van Wolfswinkel 6, Nathan 6 (46. Tighadouini 6).

Arbiter: Lindhout 5

Man van de wedstrijd: Wie op zondagmiddag tegen Ricky van Wolfswinkel speelt heeft het doorgaans niet heel makkelijk. Maar Willem Janssen schakelde de spits van Vitesse samen met zijn verdedigende kompaan Ramon Leeuwin vakkundig uit. Janssen won liefst zes luchtduels, onderschepte vijf ballen en maakte ook nog eens de winnende treffer.

Volledig scherm Willem Janssen bejubelt de late 1-0 tegen Vitesse. © Pro Shots

NEC – AZ 2-1

NEC: Delle 6; Heinloth 6, Dumic 6, Golla 6 (83. Awoniyi -), Burnet 5,5; Von Haacke 7 (86. Mauk -), Messaoud 6,5, Breinburg 6; Grot 5,5, Mayi 5 (59. Kadioglu 5,5), Groeneveld 6.

AZ: Krul 5,5; Svensson 6, Van Eijden 5,5 (46. Rienstra 5), Vlaar 6, Haps 4,5; Luckassen 5, Van Overeem 5 (46. Bel Hassani 5), S.Wuytens 5,5; Jahanbakhsh 6, Friday 5,5, García 5,5 (64. Ouwejan -).

Arbiter: Kamphuis 6

Man van de wedstrijd: Dat NEC nog mag hopen op direct lijfsbehoud dankt het voor een groot deel aan Julian von Haacke. De Duitse middenvelder kreeg tegen AZ één keer de gelegenheid om op doel te schieten en ging met die kans ook zeer waardevol om. Het betekende voor de oud-speler van Werder Bremen zijn tweede treffer van het seizoen.

Volledig scherm Julian von Haacke. © ANP Pro Shots

Sparta – FC Twente 1-0

Sparta: Kortsmit 6,5; Dumfries 6, Breuer 6, Van Drongelen 6,5, Floranus 5; Sanusi 6,5, Spierings 6,5, Mendes da Silva 6,5 (59. Dougall 6); Alhaft 7 (81. Saksela -) Pusic 7, Cabral 6,5 (77. Vriends -).

FC Twente: Marsman 6; Ter Avest 5, Bijen 5, Thesker 6 (74.Hooiveld -), Van der Lely 6.5; Mokotjo 6, Klich 5 (84. Van der Heyden -), Jensen 5; , Celina 5, Ünal 5, George 5 (84. Yeboah -).

Arbiter: Janssen 5

Man van de wedstrijd: Na vijf nederlagen op rij bleek een doelpunt van Martin Pusic voldoende voor een zeer belangrijke Spartaanse driepunter. Met zes schoten op het vijandelijke doel had het Twentse verdedigingsduo Peet Bijen / Stefan Thesker de handen meer dan vol aan de Oostenrijker. Sparta mag daardoor nog hopen.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

PEC Zwolle – SC Heerenveen 2-1

PEC Zwolle: Van der Hart 7; Van Polen 8, Marcellis 8, Bouy –, Warmerdam 7; Holla 8, Thomas 7, Marinus 7,5; Ehizibue 7,5 (73. Schenkeveld -), Brock-Madsen – (28. Menig 8), Mokhtar 7 (79. Israelsson -).

SC Heerenveen: Mulder 5,5; Marzo 6 (58. Slagveer 5), St. Juste 4, Faes 4,5 (58. Schaars 5,5), Bijker 5; Kobayashi 5, Thorsby 5, Van Amersfoort 5,5 (46. Veerman 5,5); Zeneli 4,5, Ghoochannejhad 6, Larsson 4.

Arbiter: Nijhuis 6,5

Man van de wedstrijd: Of Ron Jans verkeerd aan het duel begonnen was of juist goed gewisseld had, deed er na afloop niet meer toe. Maar dat Queensy Menig een prima invalbeurt kende tegen SC Heerenveen was wel duidelijk. Mede door zijn doelpunt speelde PEC Zwolle zich na een mindere reeks eindelijk veilig.

Volledig scherm Queensy Menig. © ANP Pro Shots

Heracles Almelo – ADO Den Haag 4-0

Heracles Almelo: Castro 7; Breukers 7, Te Wierik 6,5, Hoogma 7,5, Gosens 6 (46. Fledderus 6,5); Bruns 6,5, Pelupessy 6,5, Niemeijer 8 (85. Navratil -); Kuwas 7 (65. Darri -), Armenteros 7, Peterson 6,5.

ADO Den Haag: Zwinkels 5,5; Ebuehi 5, Meissner 5 (72. Fernandez), Kanon 5, Meijers 5,5; Malone 5, El Khayati 6 (72. Gorter), Bakker 5; Becker 6, Havenaar 5, Duplan 5 (46. Wolters 5).

Arbiter: Gözübüyük 6,5

Man van de wedstrijd: Door twee treffers van Reuven Niemeijer in een tijdsbestek van slechts twaalf minuten speelde Heracles Almelo al vroeg een gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Daardoor mogen de Almeloërs nog altijd dromen van een play-offticket om Europees voetbal. Volgende week wacht Feyenoord in een kolkende Kuip.

Volledig scherm Reuven Niemeijer. © Pro Shots

Roda JC – Willem II 1-0

Roda JC: Van Leer 7; Milec 7, Kum 5, Van Hyfte 5,5, Van Peppen 6; Auassar 6, Ajagun 7, El Makrini 6 (81. Gnjatic -); Schahin 5,5, Van Velzen 5,5 (75. Paulissen -) Rosheuvel 5,5 (73. Badibanga -).

Willem II: Lamprou 6; Wuytens 5,5, Lachman 6, Peters 6, Van Anholt 6; Croux 5,5 (66. Abubakar 5,5), Kali 5,5, Ojo 6,5, Haye 5,5; Schuurman 5,5 (89. Van den Boomen -), Oulare 5.

Arbiter: Makkelie 6

Man van de wedstrijd: Het Nigeriaanse loopwonder Abdul Ajagun bewees tegen Willem II eens te meer zijn waarde voor Roda JC. Door zijn treffer is de Limburgse ploeg komend weekend bij een uitzege op Vitesse zeker van nog een seizoen eredivisievoetbal. Met vijf doelpunten is de middenvelder nu clubtopscorer van de Kerkradenaren.