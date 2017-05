Koppers: Tegen Manchester United spelen was echt geweldig

Hoi Dico, al op vakantie?

,,Nee, maar ik ga wel bijna. Ik ben momenteel eigenlijk bezig om een nieuwe club te zoeken. Althans, mijn zaakwaarnemer natuurlijk, maar dat is wat me nu vooral bezighoudt.''



Is er al iets concreet?

,,Nou, er zijn wel wat dingen concreet. Er zijn meerdere clubs geïnteresseerd, maar het is even kijken wat de beste optie voor me is.''



En morgen, ga je wel kijken?

,,Ja, ik ga zeker kijken. Ik ga met vrienden of gewoon thuis kijken, óf we gaan naar Amsterdam. Dat weten we nog niet, maar ik ga ze wel supporteren, dat sowieso.''



Je hebt twee keer tegen Manchester United gespeeld in de Europa League in 2012. Hoe was dat?

,,Dat was echt geweldig. Ik was toen denk ik 19 of 20, dus dan besef je het misschien nog niet helemaal. Maar als ik nu terugkijk dan zijn dat echt geweldige wedstrijden geweest. Vooral die uitwedstrijd die we met 1-2 wonnen, toen Old Trafford helemaal vol zat. Dat was echt geweldig om mee te maken. Helaas kreeg ik vlak voor rust een tik op m’n enkel, waardoor ik gewisseld moest worden.''



Verwacht je morgen eerder een scenario als in de thuiswedstrijden tegen Lyon en Schalke, of meer zoals de uitwedstrijden tegen die ploegen?

,,Ik denk dat het wat gelijkwaardiger wordt dan bij die wedstrijden. Het is natuurlijk op neutraal terrein en ik denk dat ze erg aan elkaar gewaagd zijn. Ik hoop gewoon dat Ajax wint natuurlijk. Maar ik verwacht dat het een gelijkwaardige wedstrijd wordt, met Ajax als uiteindelijke winnaar."



Wat wordt het morgenavond?

,,Ik denk 2-1 voor Ajax. De jonge jongens willen zich allemaal heel graag bewijzen. In het begin zal er nog wel flink wat spanning op staan, maar ook als je naar de andere wedstrijden kijkt en ziet wat ze kunnen… Hopelijk kunnen ze dat morgen ook en winnen ze."