Kuyt in voetsporen Kieft met jubileumgoal

Trotse Kuyt: Het interesseert ons niet wat de rest doet

0:04 Drie dagen na de nederlaag in Amsterdam scoorde Feyenoord vanavond er lustig op los tegen Go Ahead Eagles (8-0). ,,We wilden zoveel mogelijk goals maken, omdat we weten dat het doelsaldo virtueel een extra punt kan opleveren'', zei aanvoerder Dirk Kuyt. ,,Daarom zijn we vol gas door gegaan.''