Kuyt kreeg medisch attest tijdens WK: 'Is volgens de regels gegaan'

In een reactie laat Dirk Kuyt weten dat hij tijdens het WK last kreeg van zijn kies en in Zuid-Afrika naar de tandarts is gegaan. De bondsarts Gert-Jan Goudswaard was daarbij aanwezig en heeft na afloop van de wortelkanaalbehandeling een medisch attest aangevraagd. ,,Dat is geheel volgens de regels gegaan", aldus Kuyt.