Kuyt krijgt afscheidswedstrijd van Feyenoord

KNVB blijft bij standpunt: clubs mogen zelf bepalen over kunstgras

15:34 De KNVB begrijpt de discussie over kunstgras in de eredivisie, maar blijft bij het standpunt dat voetbalclubs zelf mogen bepalen op wat voor soort ondergrond zij spelen. Dat zegt de Nederlandse voetbalbond in reactie op een manifest van twaalf aanvoerders die oproepen tot een verbod op kunstgrasvelden in de eredivisie.