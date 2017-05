Kuyt oudste kampioen na Cruyff, Jørgensen in voetsporen Kindvall

Champions League

Feyenoord kwalificeert zich door de landstitel ook direct voor de groepsfase van de Champions League. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003, voor het eerst sinds 2002/03 voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Toen eindigde Feyenoord als laatste in een poule met Juventus, Newcastle United en Dinamo Kiev.

Hele seizoen aan kop

Feyenoord domineerde de eredivisie dit seizoen van begin tot eind. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst stond dit seizoen in totaal 277 dagen bovenaan. In 61 jaar eredivisie was alleen AZ in het seizoen 1980/81 meer dagen koploper in één seizoen: 284. Feyenoord is bovendien de eerste ploeg die alle speelronden van het seizoen afsloot als koploper sinds het Ajax in 1997/98.

Nederlaag tegen hekkensluiter

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de eredivisie is een ploeg kampioen geworden ondanks een nederlaag tegen de uiteindelijke hekkensluiter. Feyenoord verloor op 6 november 2016 met 1-0 bij Go Ahead Eagles - Feyenoord. De eerste keer dat een kampioen verloor bij de nummer laatst was dat ook Feyenoord. Toen, in het seizoen 1964/64, verloren de Rotterdammers met 1-0 bij NAC.

Oude kampioensploeg

Het basiselftal van Feyenoord was dit seizoen gemiddeld 27 jaar en 300 dagen oud. De Rotterdammers waren alleen in het seizoen 1989/90 gemiddeld ouder. Slechts twee kampioenen van de eredivisie stelden gemiddeld een ouder basiselftal op dan Feyenoord dit seizoen. Het oudste kampioensteam was PSV in het seizoen 1991/92: gemiddeld 28 jaar, 257 dagen. Ook het kampioensteam van DOS in het seizoen 1957/58 was gemiddeld ouder dan Kuyt & co: 28 jaar, 58 dagen.

1-0 voorsprong garantie op winst

Dirk Kuyt zette Feyenoord gisteren na 40 seconden al op voorsprong tegen Heracles. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Feyenoord is namelijk de enige ploeg die dit seizoen geen punten verspeelde na een 1-0 voorsprong. Ze wonnen 23 keer nadat ze de eerste goal maakten. In totaal won Feyenoord dit seizoen 26 van de 34 wedstrijden. Dit is het hoogste aantal van de Rotterdammers sinds het seizoen 1972/73. Toen won Feyenoord 27 keer, een clubrecord.

Volledig scherm Dirk Kuyt staat na 40 seconden al op het punt om de 1-0 tegen de touwen te schieten in de kampioenswedstrijd tegen Heracles. © Photo News

Ajax komt weer net tekort

De laatste vijf keer dat het verschil tussen de kampioen en de vice-kampioen één punt bedroeg droeg de nummer twee steeds dezelfde naam: Ajax. Dit gebeurde in de seizoenen 1990/91, 2002/03, 2006/07, 2009/10 en 2016/17.

Botteghin mist geen minuut

De Braziliaanse verdediger Eric Botteghin (29) stond dit seizoen alle minuten op het veld: 3060. Botteghin is daarmee de eerste speler die geen minuut miste van een kampioensjaar van Feyenoord sinds Wim Jansen en Eddy Treijtel in het seizoen 1970/71.

Alleen Cruijff ouder dan Kuyt

De 36-jarige Dirk Kuyt is de een-na-oudste speler die kampioen van de eredivisie werd met Feyenoord. De oudste kampioen in het shirt van Feyenoord? Johan Cruijff. Hij was 37 jaar en 11 dagen oud toen hij in 1983/84 de kampioensschaal mocht optillen. Het was voor Kuyt wel pas zijn eerste landstitel, terwijl Cruijff voor zijn succesjaar bij Feyenoord al acht landstitels behaalde met Ajax. Alleen keepers Pim Doesburg (43), Sander Boschker (39) en middenvelder Leo van Veen (36) waren ouder bij hun eerste landstitel dan Dirk Kuyt.

Volledig scherm Johan Cruijff in het shirt van Feyenoord in het seizoen 1983/84. © Feyenoord

Hattrick in kampioenswedstrijd

Dirk Kuyt is de eerste speler met een hattrick in een kampioenswedstrijd sinds Arnold Bruggink op 21 april 2000, toen hij namens PSV drie keer scoorde in de uitwedstrijd bij FC Twente - PSV (1-3).

Van Bronckhorst jongste kampioenscoach

Feyenoord werd in totaal vijftien keer kampioen van Nederland. Vijf keer voor de oorlog en tien keer daarna. Alle tien de kampioenschappen in de eredivisie (sinds 1956) van Feyenoord werden gepakt onder een verschillende hoofdtrainer. Giovanni van Bronckhorst is met 42 jaar en 98 dagen de jongste van deze tien coaches.

Jørgensen in voetsporen van Kindvall

Feyenoord werd dit seizoen niet alleen kampioen, maar had met Nicolai Jørgensen (21 goals) ook de topscorer van de eredivisie. De laatste keer dat Feyenoord kampioen werd en de topscorer van de eredivisie afleverde was in het seizoen 1970/71. Toen werd de Zweedse spits Ove Kindvall met 24 doelpunten topscorer van de eredivisie. De 26-jarige Jørgensen is de eerste Deen die topscorer wordt van de eredivisie en de oudste topscorer van de eredivisie sinds Pierre van Hooijdonk in het seizoen 2001/02 (32 jaar). Jørgensen was dit seizoen met 13 assists en 21 goals de 'MVP' van de eredivisie. De laatste keer dat de topscorer van de eredivisie niet vaker dan 21 keer scoorde was in het seizoen 1996/1997, toen Luc Nilis (PSV) de beste schutter van het seizoen was.