Kuyt wacht met besluit over toekomst

,,Dat moet je geloven. Eerst moet dit seizoen worden afgerond. Er zijn mensen die zeggen 'de cirkel is rond met een titel' en dus zou ik moeten stoppen. Er zijn mensen die zeggen dat ik de Champions League nog kan meepikken. Ik ga er pas over nadenken als het seizoen erop zit. Een ding is zeker, ik voel me nog fit.''

Dat hij zelf niet in actie kwam in Arnhem, doet natuurlijk niets af aan zijn rol bij de koploper. ,,Als we kampioen worden, zijn we allemaal helden. Zo moet het voelen. We zijn heel dichtbij de prijs waarvoor ik terug ben gekomen naar Feyenoord. Maar heel dichtbij is nog niet helemaal.’’