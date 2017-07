La Ling adviseur bij FC Eindhoven: 'Had ook aan zwembad kunnen zitten'

En opeens was daar Tscheu La Ling. FC Eindhoven verraste vorige maand door hem uit het niets aan te stellen als technisch adviseur. Vragen genoeg en dus was het tijd op bezoek te gaan bij AS Trencín, de club waar hij eigenaar van is.

Door Bart Hoffman

Er is altijd die zweem van mysterie, die om Tscheu La Ling heen hangt. De oud-Ajacied was ongrijpbaar op het veld, en in wezen is hij dat nog steeds. Ling vertelt in hapklare brokken hoe hij zoveel succes heeft geboekt met AS Trencín. Toch vraag je je aan het einde van de dag af: hoe kán dit? ,,Als je AS Trencín zou moeten vergelijken met een club in Nederland? Excelsior. Of nog lager", vertelt Ling. ,,We hebben dus als Excelsior zijnde twee keer de dubbel gewonnen. En we kwamen vorig jaar tegen Legia Warschau één doelpuntje tekort om de Champions League in te gaan."

Als hij praat, dan luistert iedereen al snel. Bij FC Eindhoven zijn ze onder de indruk van Ling, die niet alleen als clubeigenaar, maar ook als zakenman successen boekte. Negen jaar geleden landde hij in Slowakije en sindsdien bouwt hij verder aan AS Trencín. In feite is het zijn droomclub. De club wordt namelijk precies geleid, zoals Ling vindt dat een club moet worden geleid. Na het vertrek van technisch manager Harm van Veldhoven, ontstond er bij FC Eindhoven een vacuüm. Toch had helemaal niemand de 61-jarige Tscheu La Ling aan de Aalsterweg verwacht.

In de voetbalwereld waren veel mensen verrast. Tscheu La Ling wordt adviseur van FC Eindhoven. Wat valt er voor u te winnen daar?

,,Het is de uitdaging om iets neer te zetten in Nederland, dat wilde ik gewoon nog graag doen. Ik word ook niet gedreven door rancune of zo. Kijk, ik kan ook aan mijn zwembad gaan zitten, maar ik vind dit leuker om te doen. FC Eindhoven is een club die vooruit wil en die wil ik daar graag mee helpen. Ik sta er niet op de loonlijst, heb er zakelijk geen belang bij. De familie Van der Leegte (van hoofdsponsor VDL, red.) ken ik natuurlijk goed, dus die contacten waren er. Bovendien heb ik mijn officieuze debuut als 17-jarige speler van ADO bij FC Eindhoven gemaakt. Dus ik heb altijd wel iets met de club gehad."

FC Eindhoven wil gaan werken, zoals u dat doet bij AS Trencín. Wat is er zo bijzonder aan dit model?

,,De media in Slowakije denken dat ik een magic stick heb. Dat is niet zo. We werken met een bepaalde visie, en daar moet iedereen bij de club in mee. Dan ontstaat er iets. We willen altijd 4-3-3 spelen; dominant, aanvallend en de tegenstander bij de strot grijpen. We zoeken de juiste spelers bij het systeem dat we spelen. Het is echt geen hogere wiskunde."

Maar dat is niet uniek, toch? Elke club wil in Nederland 4-3-3 spelen, op de helft van de tegenstander.

,,Het gaat erom dat je vasthoudt aan die visie. En je moet beginnen bij die basis, om je tegen passanten te beschermen. Als een trainer twee keer verliest, dan kan-ie al gekke dingen gaan doen. Die emotie moet eruit. En ja, iedereen wil 4-3-3 spelen. En 'van de eigen kracht uitgaan', ook zoiets. Maar zie jij dat gebeuren dan? Ajax speelde onder De Boer toch ook anders dan onder Bosz? Als clubs drie keer verliezen, dan gaan ze met de kont in de eigen zestien staan. Er zit geen idee achter. Dan is het weer 5-3-2, 6-1-nog wat, het is allemaal tactisch geneuzel."

Zou het kunnen, dat uw aanpak vooral succes heeft buiten Nederland? U heeft al eens eerder gezegd dat de Slowaakse mentaliteit anders is dan de Nederlandse.

,, We zijn hier niet bezig met zomaar een clubje te leiden en wat spelertjes te kopen. Achter alles zit een idee. Dit heeft jaren geduurd. Op fysiek vlak, op mentaal vlak, op economisch vlak. In Nederland zijn we er goed in om elkaar op de schouders te slaan. Wij zijn hier dagelijks bezig om kritisch te zijn en beter te worden. Dan zullen ze wel weer zeggen: Ling weet het beter. Of dat het voetbal in Slowakije niks voorstelt. Ik zou zeggen: kijk even naar de rankings en de prestaties van de nationale jeugdteams. In Nederland wordt er ook veel geld uitgegeven aan randzaken. Maar je blijft een voetbalclub. En ik geloof nog altijd in 4-3-3, de klassieke Hollandse school. Als ik terugdenk aan het Ajax van de jaren zeventig krijg ik weer kippenvel. Kijk maar."

Wat gaat er bij FC Eindhoven veranderen?

,,Het zal wat strakker worden. We gaan alles monitoren. De spelers zelf, de technische en medische staf. Het zal een aantal maanden duren, maar dan zul je zien waar wij mee bezig zijn. Iedereen bij de club moet daarin mee. Als iemand dat niet kan of wil, dan zul je moeten doorselecteren. Uiteindelijk zal FC Eindhoven het zelf moeten doen, maar wij reiken wel de tools aan. Zeker met het oog op het fysieke aspect."

De spelers van AS Trencín worden met regelmaat geprezen om hun fitheid. Kunt u wat meer zeggen over die individuele benadering?

,,Zet eEn speler van FC Eindhoven tegenover eentje van ons, en je zult zien dat de speler van Trencin hem aan gort loopt. We hebben een soort digitale spelerspaspoorten waarin we alles precies bijhouden. Clubs doen vaak maar wat als het om krachttraining gaat, of voeding. Ik heb Dick van Toorn dertig jaar gekend, die man was zijn tijd ver vooruit. Hier staat apparatuur die niet bedoeld is voor topsporters, maar voor topvoetballers. En die hebben ook andere benzine nodig. Een pastaatje, een biefstukje of een kroket? Sommige clubs werken nog steeds zo. De trainingen die spelers hier krijgen, nou, dan wíl je dat je snel hersteld bent. Dus daar hebben we ook supplementen voor. Het is belangrijk dat iedereen bij FC Eindhoven zijn zintuigen heeft kunnen gebruiken. Als ons eerste elftal traint, dan vallen de monden open. Het lijkt wel alsof ze op de brommer zijn."

Tot slot. Wat kan FC Eindhoven allemaal bereiken, nu Tscheu La Ling aan boord is?