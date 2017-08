Larsson voor vier jaar naar Feyenoord

,,Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt. Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep", vertelt technisch directeur Martin van Geel. ,,Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden."



De Zweedse international wilde deze zomer per se vertrekken uit Friesland. Larsson voelde zich toe aan een stap hogerop. Hij weigerde in het Abe Lenstra-stadion op de teamfoto te gaan en wilde ook geen onderdeel uitmaken van de selectie van trainer Jurgen Streppel. De laatste weken trainde Larsson individueel of met het tweede elftal. Met een transfer naar landskampioen Feyenoord heeft de Zweed zijn zin gekregen.



Met de komst van Larsson heeft trainer Giovanni van Bronckhorst voorin meer keuzemogelijkheden. Feyenoord versterkte zich deze zomer ook al met de vleugelspitsen Steven Berghuis (van Watford) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel).