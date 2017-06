Leeuwin aangereden door scooter bij verlaten trainingsveld Utrecht

Ooggetuigen verklaren dat er al een tijdje op het fietspad langs Zoudenbalch een jongen van een jaar of 18 heen en weer reed. De scooterrijder werd tot rust gemaand, ook door Leeuwin. De jongen reed in eerste instantie weg, maar kwam weer met hoge snelheid terug. Leeuwin was te laat om hem te ontwijken en werd met vrij hoge snelheid geraakt. Hij was een tijdje niet aanspreekbaar. Leeuwin is gewond geraakt en voor onderzoek overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.