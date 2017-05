Leiwakabessy neemt afscheid in tranen

,,Ik voel me helemaal leeg”, vertelt de routinier. ,,Ik ben gedegradeerd met de club waar ik groot ben geworden. NEC is mijn club. Hier ligt mijn hart. Ik moet dit echt enorm laten bezinken.”



Een revanche komt er niet. ‘Leiwa’, zoals hij door aanhangers van NEC altijd liefkozend wordt genoemd, heeft zojuist zijn sportcarrière afgesloten. Op de bank bij de reserves, daar waar hij dit seizoen altijd heeft plaatsgenomen. Zijn sportloopbaan, negentien jaar lang, is voorbij.



,,Natuurlijk, dat is een feit”, zegt hij. ,,Maar daar ben ik nu niet mee bezig. Nu dreunt alleen de degradatie door. Het afscheid komt later. En ja, dan zal ik vol trots terugkijken op een prachtige periode. Ik ben prof geweest, heb in het buitenland gevoetbald. Dat geeft me een enorme geestelijke rijkdom. Maar dat telt nu even helemaal niet. Dit is echt verschrikkelijk.”



In de degradaties zit geen onderscheid, zegt hij. Die van 2014 en deze, het maakt niets uit. ,,Ik heb alles gegeven”, legt Leiwakabessy uit. ,,Op het veld, buiten het veld. In de kleedkamer, in het materiaalhok, op kantoor. Ik heb een rol op de achtergrond vervuld. Dat vond ik niet erg. Ik wilde dit. Man, wat is dit hard.”