Leon Vlemmings nieuwe trainer van Go Ahead

Dit is waarom Heracles de punten zondag hard nodig heeft in De Kuip

10:58 Heracles Almelo zal zich zondag niet zomaar gewonnen geven wanneer Feyenoord in De Kuip probeert om alsnog het kampioenschap veilig te stellen. De huidige nummer negen van de eredivisie is samen met Heerenveen en FC Groningen verwikkeld in een felle strijd om de laatste twee tickets voor de play-offs om Europees voetbal.