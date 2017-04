Leonardo terug in Breda: Op tijd naar bed en vroeg uit de veren

EINDHOVEN - Tot drie keer toe zegt hij sorry. Hij rijdt ter hoogte van Tilburg op het moment dat wij bij het stadion van FC Eindhoven naar Leo vragen. ,,Afspraak he-le-maal vergeten man… Zullen we morgen in Breda afspreken of over twee minuten per telefoon?” Bellen met Leonardo in het verlaten stadion van FC Eindhoven, de nummer elf van de eerste divisie.

,,Ik moet naar de oppas, mijn zoontje ophalen. Daarom snel weg, sorry”, verontschuldigt de pingelaar zich.

Het gaat goed met Leonardo Vitor Santiago. Sinds kort in het bezit van een Nederlands paspoort. Niet alleen slaagt hij voor zijn inburgeringcursus, de dromer van weleer is een man van de tijd geworden. ,,Ik moest vandaag vroeg op, om 6.15 uur. Ik woon in Rotterdam vriend en bij Breda en Tilburg is er altijd file. Moet op tijd zijn voor de training in Eindhoven. Discipline he...”

De glimlach

Hij lacht. In gedachten zien we die melancholische blik. De lange dikke donkere wenkbrauwen die naar beneden aflopen. De ontwapenende glimlach. ,,Vroeger ging ik om twaalf uur naar bed, nu om tien uur. Barcelona, nee man, heb ik gisteren niet gezien. Ik kijk weinig voetbal op tv, heb andere dingen te doen.

Gisteren twee keer getraind, daarna die kleine ophalen en op tijd naar bed. Mijn zoontje heet Lil. Mijn moeder noemde mij altijd Lil. Hij kan goed voetballen, maar niet zo goed als papa. Hoeft ook niet. Als hij maar plezier heeft.”

NAC

Het kleine kind in Leonardo is nooit verloren gegaan. Openhartig, spraakzaam en vriendelijk is de Braziliaanse Nederlander. ,,Nee, meer Nederlander dan Braziliaan”, zegt Leo. Over twee periodes (2006-2007 en 2009-2011) speelde de linkspoot 73 wedstrijden in de eredivisie voor NAC, maandag de tegenstander van FC Eindhoven. “Er is veel veranderd. Alleen die man van de kleding is er nog. Hoe heet hij ook alweer? Ben… Ja, Ben van Bilzen. Aardige meneer.”

Minder te spreken is hij over teloorgang van de club. ,,Ik ben heel boos en heel teleurgesteld. Echt waar. NAC in de eerste divisie, dat kan niet. Leuk stadion met veel supporters, de perfecte plek om te voetballen en voor een rijk iemand om NAC te kopen. Eerste divisie?”, herhaalt Leo de vraag, ,,Kan niet… Kan niet... Mensen moeten niet mooi praten. Dat is echt heel erg, vind ik. Kan mij nog steeds niet voorstellen. Heb veel zin om maandag in Breda te spelen, omdat ik een speciale band heb met de supporters. Voor hun wil ik mooie acties maken, maar niet vergeten dat ik 34 jaar ben, haha.”

Vrolijk

Hij klinkt niet alleen vrolijk, hij is het ook, zegt hij. ,,De laatste acht jaar speel ik als nummer tien, omdat ik niet meer de snelste ben. Maar ik zorg goed voor mijn lichaam, heb een strakke buik. Op tijd naar bed he..” Door de smartphone klinkt andermaal die aanstekelijke lach. ,,Ik hou van kwaliteit, niet van een beetje. Dus alleen A, niet B. Niet meelopen, maar belangrijk en gefocust zijn.”